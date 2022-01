Covid-19 : faut-il un pass vaccinal pour assister à un mariage ?

Pour autant, le secteur n'a pas été épargné par la crise sanitaire. Ainsi, selon Clément Tournier, le président de l’Union des Professionnels Solidaires de L'Événementiel (UPSE), joint par LCI, "entre janvier et novembre 2021, 61% des entreprises ont perdu plus de 50% de chiffres d'affaires. Et en ce début 2022, avec les restrictions en cours, on estime déjà la perte à 13 millions d'euros dans la filière des petits et moyens événements sur 450 entreprises sondées", dit-il.

L'entrée en vigueur du pass vaccinal le 24 janvier pourrait là encore freiner certaines ardeurs, car il sera réclamé dans certaines conditions. "On se plie aux règles et on comprend très bien l'enjeu, mais cela va compliquer la situation, parce que soit des personnes n'auront pas le schéma complet, soit elles ne seront pas vaccinées. En l'imposant, on va donc se retrouver avec des mariages qui risquent à nouveau d'être annulés, reportés ou organisés dans des lieux privés", estime Clément Tournier.