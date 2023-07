Crédit d’impôt famille : comment votre entreprise peut financer la garde de vos enfants ?

Pour beaucoup de ménages, concilier vie professionnelle et garde des jeunes enfants peut être très compliqué. Les places en crèches peuvent être rares et pas toujours adaptées aux horaires de travail, tandis que le recours à une garde sera encore plus cher. Certaines entreprises proposent donc des crèches internes ou encore des aides pour accéder à ces services. Un argument de poids dans le recrutement de jeunes parents et qui permet de simplifier la vie en entreprise. Ces aides sont favorisées par une niche fiscale : le crédit d’impôt famille (CIF).