Dans les écoles d'Île-de-France, un personnel sur deux seulement est-il titulaire ?

Fait-on le même constat dans les autres académies franciliennes ? Peu ou prou. À Paris, on compte par exemple dans le 1er degré public 207 enseignants contractuels, sur un total de 8000 enseignants. Soit à peu près 2,5% des effectifs. Une proportion un peu plus importante dans le second degré : 1114 professeurs contractuels sur un ensemble de 11.800, un peu moins de 10%. Le personnel de vie scolaire est quant à lui composé à 85% de contractuels, mais comme à Créteil, il ne représente qu'une part réduite des effectifs totaux. Dans la capitale non plus, les contractuels ne sont donc pas majoritaires.

À Versailles enfin, les personnels enseignants sont composés à 3% de contractuels dans le premier degré et de 8% dans le second degré. Ils ne sont pas plus nombreux dans les filières dites "administratives" : 7,4%. La part de contractuels parmi le reste des effectifs (AED et AESH notamment) sera largement supérieure, à l'instar de ce que l'on observe dans les autres académies. Sans pour autant qu'elle soit susceptible de rendre les contractuels majoritaires à une échelle globale, quand on se penche sur tous les personnels.

En résumé, on constate que Jean-Luc Mélenchon surévalue très largement la part des agents contractuels en Île-de-France dans l'Éducation nationale. Si leur proportion augmente depuis plusieurs années, les enseignants restent dans une large majorité des titulaires, eux qui constituent le gros des effectifs.