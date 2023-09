Argent de poche : en 2023, les adolescents reçoivent 36 euros en moyenne

Cette moyenne reflète tout de même de nombreuses différences. Le baromètre souligne le fait que la somme varie en fonction de l'âge de l'enfant. Les 10-12 ans touchent en moyenne 24 euros, contre 42 euros pour les 16-18 ans et même 56 euros pour les plus de 18 ans. Les disparités sont aussi régionales : c'est en Corse que la moyenne de l'argent de poche mensuel est la plus élevée (48,90 euros), et en Normandie que les adolescents touchent la plus petite somme (28,40 euros). Les pères donnent en moyenne plus que les mères : 41,50 euros contre 33,80 euros de la part de ces dernières.

Enfin, le baromètre de Pixpay (qui s'appuie sur des sondages réalisés sur une base de 200.000 parents et enfants) détaille les sommes d'argent moyennes que les parents décident de donner pour récompenser leurs enfants. Obtenir une bonne note rapporte plus que faire le ménage : 14,26 euros en moyenne, contre 7,30 euros. Garder ses frères et sœurs est en moyenne récompensé de 11,42 euros.