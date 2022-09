Des étudiants en médecine privés de 2e année à cause de lacunes sur la conquête spatiale ?

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, contacté par TF1info, rappelle que ces oraux s'inscrivent dans une procédure d'admission classique. Les étudiants sont en effet invités à passer dans un premier temps les épreuves du "groupe 1", uniquement à l'écrit et qui portent à la fois sur des disciplines de santé et sur d'autres, dites "d’ouverture". Le tout s'inscrivant dans le programme abordé par les étudiants lors de l'année écoulée. "Les meilleurs étudiants sur ces épreuves du groupe 1 peuvent être admis directement dans les disciplines de santé (maximum 50% des places peuvent être pourvues ainsi)", poursuit le ministère, en précisant que "les étudiants non admis directement, mais au-dessus d’une certaine note sont admis à passer les épreuves du 'groupe 2', qui comportent uniquement des oraux." C'est, enfin, à l'issue de ces nouvelles épreuves que "les notes ou classement des groupes 1 et 2 sont pris en compte pour le classement des étudiants admis à passer les épreuves du groupe 2".

Quid des sujets abordés lors des oraux, parfois très éloignés de la médecine ? Sur ce point, on nous indique que "les oraux ont pour but d’évaluer des compétences totalement différentes de celles évaluées par les épreuves du groupe 1". Ainsi, "chaque université est libre de choisir les compétences à évaluer et les méthodes d’évaluation". Plusieurs éléments sont toutefois observés de manière systématique par l'ensemble des jurés : "la capacité à s’exprimer à l’oral, la capacité à comprendre et à s’adapter à des consignes, la capacité à interagir de manière adaptée avec une autre personne", mais aussi "la capacité d’analyse et de synthèse à partir de documents plus ou moins complexe et la capacité d’élaboration d'un raisonnement". Les candidats sont également jugés sur l'empathie dont ils sont capables de faire preuve. Pour évaluer les étudiants, on fait appel "à des documents texte ou photo ou vidéo", ou bien encore "à des acteurs", de manière à recréer des situations dans lesquelles pourraient se retrouver les futurs médecins.

Le ministère insiste sur le fait que "les connaissances sur le sujet traité (spatial, chômage…) ne sont pas du tout évaluées", mais que c'est bien "la capacité à analyser, synthétiser, élaborer un raisonnement, et interagir avec l’interlocuteur/jury de manière adaptée" qui se trouve au cœur de l'évaluation. "Le fond des documents proposés se trouve donc volontairement éloignés du domaine médical ou des matières de l’année", nous précise-t-on, ajoutant que "toutes les universités proposent des enseignements spécifiques pour préparer les étudiants à ces oraux".