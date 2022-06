Des "jobs dating" permettent-ils vraiment de devenir prof en seulement 30 minutes ?

Ces "jobs dating" organisés par l'Académie de Versailles visent à recruter des enseignants contractuels, pour une durée d'un an ou moins. Contrairement à leurs collègues, ces derniers ne bénéficient pas d'un statut de fonctionnaire, et peuvent intégrer l'Éducation nationale sans avoir suivi une voie "classique", marquée par l'obtention d'un diplôme spécifique, le Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (Capes). Soulignons au passage que la part de contractuels est en augmentation notable : de 14,5% à 22% entre l'année scolaire 2015-2016 et celle 2020-2021.

Les candidats sont-ils recrutés en seulement 30 minutes ? Est-ce suffisant pour s'assurer de leurs compétences ? Sont-ils ensuite propulsés devant des élèves ? Autant de questions que TF1info a posé aux académies de Créteil et Amiens. D'emblée, toutes deux expliquent n'avoir pas les mêmes besoins ni les mêmes problématiques. Les académies d'Île-de-France, que ce soit Créteil ou Versailles, font face à des besoins plus importants. Il n'est donc pas surprenant que ce soit cette dernière qui ait tenté l'expérience du "job dating". Avec des besoins conséquents, 700 professeurs des écoles et 600 professeurs de collège et lycée recherchés pour la rentrée (2% des effectifs), "il faut qu'on soit assez offensif et attractif", a reconnu la rectrice.