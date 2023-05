Deux professeurs de philosophie suspendus pour leurs prises de position sur les réseaux sociaux

Deux professeurs de philosophie ont été suspendus trois mois de leurs fonctions par l'Éducation nationale pour leurs prises de parole répétées sur les réseaux sociaux, des propos qui perturbent "le bon fonctionnement du service public". Franklin Nyamsi, qui enseigne à Rouen, et René Chiche, près de Marseille, tous deux professeurs agrégés, sont suspendus depuis ce printemps.

René Chiche a été suspendu à partir de la mi-avril, selon un courrier des ressources humaines du ministère de l'Éducation, tweeté par le professeur. Connu dans le milieu enseignant pour ses propos virulents sur une école qu'il juge à la dérive, le professeur est également vice-président d'Action et Démocratie, un syndicat d'enseignants très minoritaire. "Selon le ministre, mon expression publique et l'audience de mes propos portent atteinte à l'image et la réputation du service public de l'Éducation nationale", a-t-il écrit, ce samedi 6 mai, sur Twitter.