Difficultés d’écriture : comment la graphothérapie peut permettre à votre enfant de rattraper son retard

Outre l’impact psychologique, l’épidémie de Covid-19 a également eu un effet négatif sur les enfants et leurs apprentissages. Selon un sondage mené par Opinion Way pour Fischer Price en 2022, 40 % des parents français interrogés constatent que leurs enfants ont pris du retard sur l’acquisition du langage, l’apprentissage de l’écriture ou encore la sociabilisation. Si votre enfant a des difficultés à écrire, c’est peut-être qu’il souffre de dysgraphie : ce trouble aux multiples causes affecte le tracé de l’écriture. Que ce soit lié à sa posture, sa façon de tenir le stylo, son hyperactivité ou son manque d’attention, peu importe, il existe une façon de rattraper son retard. La graphothérapie consiste à rééduquer l’écriture, mais aussi à corriger les mauvaises habitudes prises au fil des premières années d’apprentissage. Alors à qui ça s’adresse, quelles sont les méthodes et combien ça coûte ? Voici ce qu’il faut savoir sur la graphothérapie.