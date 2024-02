EN DIRECT - Grève du 1ᵉʳ février : salaires, conditions de travail, réformes… les enseignants dans la rue

Les principaux syndicats d'enseignants appellent à la grève et à manifester jeudi pour les salaires et les conditions de travail. Des sujets auxquels s'ajoute la défense de l'école publique après les déclarations polémiques de la ministre de l'Éducation. Suivez les dernières informations.

Amélie Oudéa-Castéra encore sur le gril : les principaux syndicats d'enseignants appellent à la grève et à manifester jeudi pour les salaires et les conditions de travail, sujets auxquels s'ajoute la défense de l'école publique après les déclarations polémiques de la ministre de l'Éducation.

À Paris, une manifestation partira à 14h du Luxembourg (6ᵉ arrondissement) en direction du ministère de l'Éducation nationale (7ᵉ), à l'appel des principaux syndicats enseignants (FSU, CGT, FO, SUD-Éducation, UNSA-Éducation, SGEN-CFDT). Des manifestations sont annoncées dans de nombreuses autres villes. Selon les remontées de ses représentants à Paris et en région, le FSU-SNUipp, premier syndicat dans le primaire (écoles maternelles et élémentaires) table sur "une moyenne de 40% de grévistes sur le territoire", avec "65% de grévistes à Paris, plus de 50% dans le Val-de-Marne, la Drôme, l’Ardèche ou encore dans les Pyrénées-Atlantique".

Les enseignants veulent ainsi lancer "un avertissement au gouvernement", qui "reste sourd". "La situation s'est aggravée avec la nomination d’une ministre à temps partiel qui s’est discréditée dès ses premières prises de parole en attaquant l’école publique, laïque et gratuite", indique le syndicat dans un communiqué mardi soir. Amélie Oudéa-Castéra est ministre de l'Éducation, de la Jeunesse, des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques.