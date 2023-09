Divorce : comment connaître le montant d’une pension alimentaire ?

Dans la majorité des cas (76 % en 2015 selon l’Insee), une garde exclusive sera mise en place, à l’amiable ou sur décision du juge aux affaires familiales (Jaf). Cela signifie que les enfants vivent plus de 60 % du temps chez un des parents, et que l’autre les accueille de manière plus ponctuelle (week-end, vacances…). Par conséquent, l’un des parents devra assurer une plus grande part des frais quotidiens (nourriture, vêtements, transports, logement, loisirs)… Des frais particuliers (médicaux, permis de conduire, scolarité privée…) peuvent également être pris en compte. Le parent qui n'a pas la garde doit concourir à ces frais, via la pension alimentaire.

Son montant peut être fixé à l’amiable et corrigé selon les besoins et l’évolution des situations. En cas de désaccord, le Jaf tranchera. Pour cela, il se basera sur différents éléments, en commençant par le revenu des parents. Mais il tiendra bien sûr aussi compte du nombre d’enfants, de leurs besoins ainsi que des particularités du mode de garde. Plus les enfants passent de temps chez un parent, plus le montant de la pension devrait être élevé.