Garde des enfants : le père est-il toujours autant défavorisé ?

Au fil des années, la part de familles monoparentales a malheureusement augmenté. Elle est passée de 12 % en 1990 à 17 % en 1999 pour atteindre 22 % en 2013. En 2020, l’Insee révélait qu’elle se situait désormais à 25 % des familles. La question de la garde des enfants concerne de plus en plus de parents, dorénavant plus ouverts à l’idée d’opter pour la garde alternée. D’après l’Insee, en 2020, 12 % des enfants vivent en résidence alternée et passent donc la moitié du temps chez chaque parent. Une part qui croît régulièrement jusqu’aux 10 ans de l’enfant. De nombreuses études mettent en évidence un meilleur développement de l’enfant lorsqu’il grandit avec ses deux parents de manière égalitaire plutôt que dans le cadre d'une résidence classique. D’après les données recensées par l’Insee, par rapport à ceux qui optent pour une garde exclusive, les parents d’enfants en résidence alternée réussissent mieux dans le domaine du travail : ils sont davantage diplômés et s’illustrent plus souvent en tant que cadres ou au sein de professions intermédiaires. Le taux d’emploi des mères de ces enfants est proche de celui des pères (89 % contre 92 %), et bien supérieur à celui des mères vivant dans une famille “traditionnelle” (77 %).