Divorce : les premières choses à faire avant de l’annoncer aux enfants

À force de se retrouver aux premières loges des scènes de disputes, vos enfants sont certainement au courant que l’entente n’est plus au beau fixe entre vous. Dans d’autres cas, vous avez peut-être pris soin de vous cacher lors des prises de tête, mais sachez que les enfants ne sont pas dupes. C’est la raison pour laquelle il est temps d’exposer clairement la situation à votre progéniture. Choisissez le bon moment et le bon endroit. Si c’est possible, il est préférable de le faire ensemble. Après avoir choisi des mots adaptés à l’âge de vos enfants, laissez-leur le temps d’exprimer leurs émotions et surtout soyez en mesure de les accepter. Lors d’une annonce pareille, les enfants peuvent être tristes, se braquer ou bien être en colère, ce sont des sentiments normaux qui peuvent perdurer de longs mois, voire de longues années.