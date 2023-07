Pension alimentaire, prestation compensatoire : que doit-on verser à son ex-conjoint ?

La pension alimentaire concerne l’éducation et les besoins de l’enfant. Il s’agit d’une somme versée par l’un des parents à l’autre, afin de répartir équitablement ces frais. Elle permet de financer les besoins liés à la vie quotidienne, tels l’alimentation, les vêtements, le transport, le logement, mais aussi la scolarité et les loisirs. De par la loi, les parents doivent participer équitablement à ces frais. Elle est donc obligatoire quand un seul des parents à la garde des enfants et finance donc l’essentiel de ses besoins, mais elle peut également être demandée dans le cadre d’un divorce avec garde partagée.