École à la maison : le Cned victime de cyberattaques venues de Russie et de Chine

Les infrastructures de l'école à distance, victimes de cyberattaques. Le CNED, et plus particulièrement sa plateforme "Ma classe à la maison", a subi la semaine dernière plusieurs cyberattaques venues de Russie et de Chine, a confirmé lundi une source proche du dossier relayé par l'AFP. En l'état actuel des investigations, l'origine géographique de ces attaques ne permet toutefois pas de prouver que les auteurs soient russes ou chinois.