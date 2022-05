Calendrier scolaire : voici les dates des vacances 2022-2023 (et du seul pont possible)

Pour certaines familles, c’est également l’occasion de commencer à planifier et optimiser les week-ends prolongés grâce aux ponts et jours fériés. Tout comme au cours de l’année 2021-2022, un seul pont sera possible au cours de cette année scolaire 2022-2023 : celui de l’Ascension, le jeudi 18 mai. Ce jour férié permettra à des millions de Français de faire le pont, les écoles étant fermées les vendredi 19 et samedi 20 mai. Par ailleurs, plusieurs week-ends prolongés seront possibles grâce aux lundis 1er et 8 mai, ainsi que le 6 juin, journée du lundi de Pentecôte.