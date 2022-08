Éducation : trois pédagogies alternatives encore méconnues

Principalement répandue aux États-Unis et en Inde, la pédagogie du libre progrès a été développée par le philosophe indien Sri Aurobindo et sa disciple Mirra Alfassa. S'opposant à une éducation stricte et dictée par l'adulte, ils imaginent au tout début du XXe siècle une méthode où l'enfant est maître de son apprentissage.

L'enfant, un individu à part entière

"Le premier principe d'un enseignement vrai est que rien ne peut être enseigné. Le professeur n'est pas un instructeur dressant des recrues ou un surveillant de corvée : il est une aide et un guide. Sa fonction est de suggérer, non d'imposer. En fait, il n'éduque pas l'intelligence de l'élève, il lui montre seulement comment perfectionner ses instruments de connaissance, et il l'aide et l'encourage tout au long de son développement. Il ne lui transmet pas la connaissance : il lui montre comment l'acquérir par lui-même", écrit Aurobindo en 1909 dans le journal indien Karmayogin.

Pour celui qui est aussi poète et écrivain, l'enfant est, tel une graine, le résultat de tout un passé, mais possédant une individualité propre qu'il reste à élever. Dans ce but, guidé par son instituteur, l'élève est chargé de définir lui-même son plan d'études, selon ses intérêts et ses envies. Ses choix ne sont jamais remis en question par l'éducateur.

Des "effets spectaculaires"

Dans un livre de recherche intitulé Ces écoles qui rendent nos enfants heureux et paru en 2012, Antonella Verdiani, chercheuse dans le domaine de l'éducation, s'étonne des effets de cette méthode. "Mon enquête [dans une école indienne dispensant le libre progrès, ndlr] m'a amenée à constater les effets spectaculaires de cette pédagogie sur les élèves de tout âge : plus tôt ils sont laissés libres de s'orienter vers leurs centres d'intérêt, mieux ils sont en mesure de se former une personnalité confiante, curieuse et ouverte sur le monde." Aujourd'hui encore, cette pédagogie, qui n'est en tant que telle pas dispensée en France, est considérée comme l'une des plus novatrices qui puisse exister.