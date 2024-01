Salaires, conditions de travail, réformes… les enseignants en grève ce jeudi 1ᵉʳ février

Le syndicat FSU appelle à la grève jeudi 1ᵉʳ février. Les enseignants manifesteront pour l'amélioration des salaires et des conditions de travail. C'est aussi en réaction aux propos d'Amélie Oudéa-Castéra sur l'école publique.

Les principaux syndicats enseignants appellent à la grève jeudi 1ᵉʳ février. Ils réclament une amélioration des conditions de travail et des salaires. La FSU-SNUipp "appelle à se mettre massivement en grève pour exiger des moyens, du respect et la liberté pédagogique". Parmi les revendications, une augmentation des salaires des AESH (accompagnants d'élèves en situation de handicap) et un allègement de leur charge de travail.

Ils demandent le remplacement d'Amélie Oudéa-Castéra

Cet appel à la grève est aussi une réaction aux propos d'Amélie Oudéa-Castéra après sa prise de fonctions : "Les premiers mots de la nouvelle ministre de l'Éducation nationale (...) ont visé frontalement l'école publique et ses personnels", estime sur son site le SNES-FSU. La SNUipp réclame le remplacement de la ministre : "L’Éducation nationale mérite mieux qu’un simple rattachement au ministère des Sports."

La carte des manifestations prévues est en ligne sur le site du SNES.

Deux semaines après la prise de fonctions d'Amélie Oudéa-Castéra, la ministre de l'Éducation nationale est toujours sous le feu des critiques pour ses propos sur les "heures non remplacées" dans les établissements publics. Présentant sa feuille de route jeudi, elle a promis de "traiter la question des absences non remplacées", une "refonte de la formation initiale" pour les professeurs, ainsi qu'une "revalorisation des milieux de carrière".