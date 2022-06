École : la concertation promise par Emmanuel Macron aura lieu de septembre à la "fin 2022"

Par ailleurs, "la poursuite de la revalorisation des professeurs, engagée sur la seconde partie du précédent quinquennat et la revalorisation à venir dans le cadre du pacte avec les enseignants, feront l'objet d'une concertation", a insisté Pap Ndiaye. Le but ? "Renforcer l'attractivité des métiers de l'enseignement et mieux reconnaître l'engagement de chacune et chacun des professeurs, mais aussi repenser les dynamiques et les évolutions de carrière."

Le ministre a aussi abordé le sujet de la rentrée de septembre, qui concerne 12,2 millions d'élèves et "intervient dans un contexte délicat de recrutement de professeurs, en raison d'une baisse d'attractivité de certains concours enseignants". "Il faut penser à des réponses structurelles", a estimé Pap Ndiaye. "Cela passe par de meilleures rémunérations, de meilleures conditions de travail, et par un regard fin sur les évolutions de carrière."