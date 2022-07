Écoles : pourquoi la ville de Paris va encore perdre 3000 élèves à la rentrée

Plusieurs raisons expliquent cette baisse continue du nombre d'écoliers année après année à Paris, selon Patrick Bloche, adjoint à l'éducation de la mairie de Paris, contacté par TF1Info. La première, "celle qu'on oublie, tient à la baisse de la natalité", explique l'élu socialiste. "Les Parisiens en âge de faire des enfants sont moins nombreux et ont moins d'enfants, qu'ils font plus tard, à 34 ans en moyenne contre 30 à 31 ans sur le reste du territoire", illustre-t-il. En effet, selon un rapport de l'Insee paru en janvier, entre 2013 et 2019, la capitale, qui compte 2.165.423 habitants, a perdu 10.700 habitants par an, alors qu’elle en gagnait encore 3 700 en moyenne par an entre 2008 et 2013.

La seconde raison tient à "l'effet conjoncturel lié à la crise sanitaire, qui a ouvert la voie au télétravail", ajoute Patrick Bloche. Celui-ci a été particulièrement important l'an dernier, même s'il s'atténue en 2022. "Il y a moins d'effet Covid cette année, puisqu'on revient dans un rythme de diminution plus habituel", avance l'élu, qui souligne que "d'autres métropoles sont concernées par ce phénomène". Enfin, "malgré les efforts de construction de logements sociaux", certaines familles quittent Paris "à la naissance du deuxième ou du troisième enfant, pour avoir un logement à la taille de la famille".