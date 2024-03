Des banquiers au collège : que vont-ils apprendre aux élèves de 4e ?

Les quelque 750.000 élèves de classe de 4ᵉ vont recevoir cette semaine une formation de 2 heures. L'initiative, portée par la Banque de France, vise à aider les adolescents à se familiariser avec les notions de dépense, d'épargne ou de crédit.

Des banquiers dans les écoles, l’idée peut surprendre et même choquer, surtout en France, pays où parler d’argent relève encore du tabou. Et pourtant, si l’on en croit la dernière enquête de l’OCDE, les Français ont encore des lacunes en matière de connaissances en finances. Pour la première fois cette année, les 750.000 élèves scolarisés en classe de 4ᵉ dans les collèges de France vont recevoir une formation de deux heures pour les aider à se familiariser avec les notions de dépense, d'épargne ou encore de crédit.

Le module, baptisé "passeport Edufci", est intégré depuis l’an dernier dans le programme de l’Education nationale. Cette initiative pilotée par la Banque de France vise à "apporter aux adolescents les clés de compréhension fondamentales des questions budgétaires et financières", indique le ministère sur son site internet. Ce module de formation vient s’ajouter à l’opération "J’invite 1 banquier(e) dans ma classe", lancée en 2015 par Fédération bancaire française (FBF) auprès des élèves de CM1 et CM2.

"Le but de l’éducation financière est de les aider à se formuler les bonnes questions avant d’utiliser de l’argent", comme apprendre à maîtriser un compte courant, un livret A et savoir ce qu’est un emprunt par exemple, souligne Maya Atig, directrice générale de la FBF, dans la vidéo en tête de cet article. Car les comportements évoluent, constate la Fédération bancaire française (FBF) dans son dernier baromètre. "Les enfants semblent avoir gagné en autonomie en ce qui concerne leurs premiers achats", souligne l'organisme.

Un premier achat dès l'âge de 9 ans

Alors que le premier achat se fait aujourd'hui en moyenne à l’âge de 9 ans, pour la première fois depuis cinq ans, le réflexe de dépenser dépasse celui d’épargner (52% contre 45%). Une évolution particulièrement marquée chez les 11-12 ans. Les sommes restent relativement modestes. Les enfants de 9 à 14 ans touchent en moyenne 29 euros d’argent de poche chaque mois. Avec cet argent, ils privilégient l’achat de livres, BD ou mangas (38%), de jouets (37%) et de bonbons (36%). Viennent ensuite les vêtements (27%) et les jeux vidéos (26%). Le premier achat sur internet intervient dès l’âge de 10,5 ans.

D’où l’intérêt d'éduquer les enfants à ces questions dès le plus jeune âge, avec l’idée que cela pourra aussi leur servir une fois adulte. Et là aussi, il y a des lacunes. Les Français se placent dans la moyenne des pays de l'OCDE en matière de connaissances sur la finance, en progrès depuis 2021, même si d'importantes lacunes persistent. La France arrive en effet en 14ᵉ position (sur 39 pays) dans la dernière enquête de l'Organisation de coopération et de développement économiques dans une enquête de l'OCDE mesurant les connaissances, l'attitude et le comportement financier des citoyens de plus de 18 ans.

Seuls 52% des Français maîtrisent les taux d'intérêt

L'étude montre que si des phénomènes comme l'inflation ou des notions telles que le rapport entre le risque et le rendement dans les investissements sont plutôt compris par les Français dans leur ensemble, leur maîtrise varie fortement selon l'âge et le niveau d'étude. Parmi les lacunes les importantes figure le calcul des taux d'intérêt. Seuls 52% des Français maîtrisent les taux d'intérêt simples, et le chiffre plonge à 40% lorsqu'il s'agit de taux d'intérêts composés (quand vous placez de l'argent, vous touchez des intérêts sur l'argent que vous placez, mais aussi, plus tard, sur les intérêts que vous avez accumulés en plaçant cet argent).

L’instauration du "passeport Educfi", dont ont pu bénéficier un peu plus de 50.000 jeunes à la rentrée 2021 puis 220.000 en 2022, a déjà permis d'améliorer ces résultats, se félicitait Stéphanie Lange-Gaumand, directrice de l'éducation à la Banque de France, auprès de l'AFP au mois de décembre dernier. "Une progression significative" a déjà été constatée dans la connaissance financière des jeunes depuis trois ans, soulignait-elle. Le "score" de connaissances financières des 15 à 17 ans est ainsi passé de 3,8 sur 7 en 2020, à 4,3, a confirmé une enquête de l'institut CSA.