Éducation : découvrez l'uniforme que porteront 3000 lycéens d'Auvergne-Rhône-Alpes

En octobre, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a annoncé lancer une expérimentation nationale sur le port de l'uniforme à l'école. En Auvergne-Rhône-Alpes, 3000 lycéens sont concernés. Laurent Wauquiez, président de la région, a dévoilé leur tenue.

Deux pulls et trois polos : ce sera le cadeau de rentrée pour une partie des élèves français en septembre 2024. En Auvergne-Rhône-Alpes, ils seront 3000, répartis dans cinq lycées, choisis pour expérimenter le retour du port de l'uniforme. Laurent Wauquiez, président de la région, a dévoilé la tenue, ce jeudi à Lyon.

Chaque élève recevra deux pulls et trois polos, de couleur sombre. Floqués avec le logo de l'établissement, les pulls comprendront aussi celui de la région à gauche et un petit drapeau français à droite. Aucun pantalon ou chaussure ne sera en revanche imposé. On ne connaît pas encore toutes les écoles concernées.

"Pas de reste à charge pour les familles"

Les vêtements seront intégralement fabriqués en Auvergne-Rhône-Alpes. Les familles n'auront rien à payer : "Parce que nous sommes une région bien gérée, nous pouvons financer l’intégralité de ces tenues sans aucun reste à charge pour les familles d’Auvergne-Rhône-Alpes", se défend Laurent Wauquiez sur X (ex-Twitter).

Gabriel Attal avait annoncé cette expérimentation d'ampleur à l'automne : "Cette démarche vise en tout premier lieu à renforcer la cohésion entre élèves et à améliorer le climat scolaire", explique le ministère de l'Éducation nationale dans un guide envoyé aux collectivités volontaires et publié par l'AFP. En plus de l'Auvergne-Rhône-Alpes, Nice, Tourcoing, ou encore Puteaux devraient participer.