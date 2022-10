Depuis la réforme du lycée en 2019, le nombre d'élèves dans les filières mathématiques a-t-il fondu ?

Interrogé par TFinfo, le Directeur général de l’enseignement scolaire (DGESCO) Édouard Geffray ne partage pas les constats pessimistes de la SMF. "On compare ici des choses qui ne sont pas comparables", estime-t-il, puisque désormais, "des combinaisons de spécialités très variées" sont possibles. L'ancien système, explique-t-il, avait montré ses limites : "On était arrivé à un stade ou beaucoup de ceux qui allaient en S ne faisaient pas de science par la suite. La formation mathématique au lycée était souvent réalisée en sachant qu'elle n'aboutirait pas à faire des maths ensuite."

Quand on arrive en terminale, "on compte 40% des élèves qui conservent la spécialité maths", rapporte le représentant du ministère. "Mais il ne faut pas négliger le fait qu'un certain nombre d'élèves prennent les mathématiques dites complémentaires, et continuent donc à en faire (17-18% des élèves en terminale)". Au total, résume-t-il, "environ 60% des élèves font des maths en terminale, sachant qu'elle demeure la spécialité la plus choisie". Edouard Geffray ajoute que "l'option mathématiques expertes est choisie par 14% des élèves de terminale, et qu'elle permet des approfondissements encore supplémentaires. Pour les élèves qui s'y engagent, ce sont 9 heures de maths par semaine, contre 8 heures au maximum avant la réforme pour ceux qui en faisaient le plus."