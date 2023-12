Éducation : forte hausse des droits de retrait des enseignants au collège et au lycée en 2022

En 2022, les droits de retrait exercés par les enseignants ont augmenté de 66% dans le secondaire, d'après une analyse du ministère de l'Éducation nationale publiée ce mardi. Ils ont également augmenté de 15% dans le premier degré. Les risques sanitaires, notamment liés au Covid-19, sont la première cause évoquée.

C'est un droit que les professeurs exercent en ne venant pas travailler parce qu'ils estiment être dans une situation de danger grave et imminent. Les droits de retrait des enseignants ont fortement augmenté en 2022, selon l'analyse annuelle des signalements faits sur la santé et la sécurité au travail des personnels, réalisée par le ministère de l'Éducation nationale, qu'a pu consulter Franceinfo, mardi 19 décembre. Cette dernière est menée chaque année à partir des remontées faites par les personnels dans les registres des établissements.

Dans le détail, les droits de retrait ont bondi de 66% au cours cette période dans le secondaire (collèges et lycée) et augmenté de 15% dans le premier degré (écoles).

Plusieurs causes invoquées

Parmi les causes invoquées, les risques sanitaires, notamment liés au Covid-19, arrivent en tête de liste avec 22,6% des cas. Suivent les manques d'effectifs (14,5% des cas) qui induisent notamment des difficultés à gérer seul un élève au comportement difficile, un manque d'accompagnants d'élèves en situation de handicap, ou encore de personnels de vie scolaire.

Viennent ensuite, en troisième position, les agressions et les violences (11,3%), à égalité avec les risques liés aux bâtiments. Enfin, les menaces externes, en provenance par exemple de parents d'élèves, ou encore les intrusions, représentent 8,1% des cas.

D'autres risques pointés

Plus généralement, l'analyse évoque les risques auxquels se sentent exposés les enseignants, sans pour autant aller jusqu'à faire valoir leur droit de retrait. Un tiers, soit 35,8% dans le primaire et 36,8% dans le secondaire, concerne les risques psychosociaux, à savoir des difficultés de gestion de classe, un nombre d'élèves trop important, des enfants trop difficiles à gérer ou des menaces de la part de jeunes ou de parents.

Environ un quart des cas - 25% en premier degré et 29,7% en second degré - concernent la mauvaise isolation des bâtiments scolaires, qui contraint les enseignants et les élèves à travailler dans des températures inadaptées quelle que soit la saison (été ou hiver).

Les syndicats attribuent cette augmentation notable des droits de retrait en partie à une meilleure sensibilisation et à l'information des personnels sur les procédures d'alerte. Ces derniers observent aussi moins d'autocensure face aux situations de violence.