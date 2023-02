La Cour des comptes préconise-t-elle la fin des concours pour devenir enseignant ?

La Cour préconise-t-elle la fin pure et simple des concours ? Non. En pratique, elle recommande seulement "dans les académies en difficulté et les disciplines en tension", de "permettre au recteur de recruter des enseignants sur des contrats de moyen terme sur le fondement de leur diplôme (master, en particulier MEEF) et sur entretien". Il s'agirait ensuite de les accompagner en leur fournissant "une formation adaptée", tout en demandant aux candidats retenus de s'engager formellement "à rester en poste pour la durée de leur contrat". Nommées à un poste précis, les personnes retenues ne seraient ainsi pas en mesure de solliciter une mutation vers un autre établissement ou une académie différente.

"Les étudiants", à défaut de se confronter aux épreuves des concours, pourraient "être recrutés 'directement' par la voie contractuelle, sur une durée comprise entre trois et cinq ans", estime l'institution, et se voir "accompagnés davantage dans leur prise de poste".