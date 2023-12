Éducation : les groupes de niveau, une bonne idée pour le collège ?

Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a annoncé vouloir créer des groupes de niveau dès la rentrée prochaine en 6ᵉ et en 5ᵉ pour le français et les mathématiques. Une mesure qui doit permettre de retrouver de "l'exigence" à l'école. Mais pour TF1info, des spécialistes en science de l'éducation pointent l'inefficacité de la mesure.

Le "sursaut" auquel appelle Gabriel Attal va-t-il avoir lieu ? Le ministre de l'Éducation nationale a dévoilé, mardi 5 décembre, son plan pour "remettre de l'exigence" à l'école, dans la foulée des résultats de l'étude Pisa. Alors que celle-ci a mis en évidence un niveau en baisse chez les élèves français, le ministre a annoncé que des groupes de niveau pour le français et les mathématiques allaient être mis en place dès la rentrée prochaine au collège. Une proposition que deux chercheuses en science de l'éducation regardent avec scepticisme.

Dans un contexte français, faire des groupes de niveau, c'est aller vers moins de mixité sociale. Lucie Mougenot, enseignante-chercheuse

La crainte d'un écart de niveaux, voir d'une baisse du niveau des meilleurs élèves, est notamment mise en avant. "On a pu voir que les regroupements permanents, en matière de groupes de niveau, étaient assez inefficaces", souligne ainsi l'experte éducation à l'OCDE, Noémie Ledonne. "Il y a des décennies de recherches en éducation qui montrent que séparer les élèves en niveau différent n'est pas du tout bénéfique pour les élèves les plus en difficulté parce qu'ils se retrouvent ensemble. Les bénéfices pour les élèves qui réussissent sont très limités", ajoute-t-elle, soulignant que dans des classes pleines, donc sans groupes de niveau, une émulation pouvait avoir lieu, même dans une classe aux profils mixtes. "Vous n'avez pas besoin de séparer les bons des mauvais élèves pour avoir une émulation positive."

De son côté, Lucie Mougenot, enseignante-chercheuse en science de l'éducation au sein de l'Université de Picardie Jules Verne, pointe la stigmatisation que peut entrainer l'affectation des élèves en difficulté dans les groupes de niveau les plus bas. "Cela a énormément de conséquences en termes de démotivation parce qu'on sait qu'on est dans les groupes les plus fragiles. Et généralement, c'est un peu une spirale infernale, les résultats sont encore moins bons derrière", met-elle en avant.

L'enseignante-chercheuse craint par ailleurs que ce modèle accroisse les inégalités sociales à l'école. "Cette mesure risque d'accentuer les écarts, puisqu'en France, les meilleurs sont majoritairement issus d'un milieu favorisé. Dans un contexte français, faire des groupes de niveau, c'est aller vers moins de mixité sociale", regrette-t-elle. D'autant que les collégiens les plus en difficulté pourraient se voir attribuer davantage d'heures en mathématiques et en français et moins dans d'autres, accentuant un peu plus les différences de parcours au sein du "collège unique".

Le problème de la pénurie de professeurs

Les chercheuses s'accordent néanmoins pour dire que les groupes de niveaux peuvent s'avérer utiles, mais dans des conditions bien particulières. "Si on fait des regroupements transitoires et flexibles, avec des buts bien identifiés pour ces petits groupes conformes, alors oui, on a des résultats qui sont encourageants", reconnaît Noémie Ledonne. Selon les annonces du ministre de l'Éducation nationale, les élèves de 6ᵉ et de 5ᵉ, d'abord concernés par cette nouvelle organisation du temps scolaire, devraient être répartis en trois groupes de niveaux "flexibles", avec une "dimension adaptée".

"Cela peut être utile sur le court terme, de manière transitoire, mais qui est-ce qu'on met en face de ce petit groupe en difficulté ? Est-ce que c'est un bon enseignant expérimenté qui va réussir à les motiver ? Ou un enseignant qui débute ?", réagit encore Noémie Ledonne, rappelant l'un des problèmes majeurs de l'Éducation nationale, confrontée à une pénurie de professeurs, en particulier en mathématiques, depuis plusieurs années.

Lors de l'annonce de son plan, Gabriel Attal a évoqué "potentiellement plusieurs milliers" de créations de postes sur le quinquennat. "Ces groupes de niveaux demandent plus d'enseignants, or la date de clôture du concours d'enseignant a été repoussée d'un mois (du 9 novembre au 7 décembre, ndlr), faute de suffisamment de candidatures. Comment on va faire pour mettre à certains endroits deux fois plus d'enseignants ? Et qui seront ces enseignants ?", s'interroge encore l'experte éducation à l'OCDE.

"J'ai l'impression que ces petits ajustements ne vont pas amener à plus de résultats", conclue Noémie Ledonne, à propos des annonces du ministre.