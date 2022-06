À la rentrée, des "visio-remplaçants" vont-ils donner cours en raison d'une pénurie de profs ?

Dans les rangs de l'académie de Nancy-Metz, on évite d'utiliser le terme de "visio-professeurs", tel qu'utilisé par divers médias. "Nous parlons plutôt de brigades numériques de remplacement", confie-t-on aux Vérificateurs, "parce que parler de visio-prof sous-entend qu’on pourrait remplacer un enseignement en présentiel par de la visio. Or, ce n'est pas le cas : on préférerait largement mettre des profs face aux élèves !" Une volonté claire, qui se heurte au manque de candidats plus qu'à de quelconques problèmes d'argent. "On a les moyens financiers, en plus", déplore l'académie.

Si une telle "brigade numérique" va bien voir le jour, elle est avant tout mise en place à la rentrée pour répondre à une situation délicate dans les territoires les plus ruraux, du côté des Vosges ou la Meuse. Les professeurs remplaçants, habitués à se rendre d'un établissement à l'autre au gré des absences, "vivent généralement dans des villes ou à leurs abords, et se trouvent souvent très éloignés de zones reculées", nous explique-t-on. Dès lors, "il leur faut parcourir plus une heure ou deux pour aller effectuer certains remplacements". Une situation délicate, surtout lorsqu'il s'agit d'effectuer ces trajets durant plusieurs semaines. Et pour cause, le problème majeur rencontré dans la région concerne les absences d'une durée moyenne : si les arrêts de longue durée sont plutôt bien négociés, à l'instar de ceux très courts, ceux qui durent quelques semaines posent davantage de problèmes.