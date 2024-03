Les "groupes de niveau" au collège déjà assouplis, les syndicats saluent "un recul"

La ministre de l'Éducation nationale a assoupli ce jeudi le principe des "groupes de niveau", qui seront mis en place à la rentrée dans les collèges. En français et en mathématiques, tous les élèves seront "réunis en classe entière" à plusieurs reprises "afin de réexaminer la composition des groupes", a annoncé Nicole Belloubet. L'autonomie sera laissée aux établissements.

Les "groupes de niveau" au collège verront-ils vraiment le jour ? En tout cas, pas dans les conditions initialement définies par le gouvernement. Dans un entretien accordé ce jeudi au Monde, la ministre de l'Éducation nationale Nicole Belloubet a annoncé mettre de la "souplesse" dans cette nouveauté attendue en septembre dans les collèges. Si des "groupes" seront bien créés "tout au long de l'année scolaire" en français et mathématiques, en "prenant en compte" le "niveau" et les "difficultés" des élèves, les principaux de collège disposeront d'une certaine "souplesse" pour les mettre en œuvre, a-t-elle indiqué.

Dans les faits, "il appartiendra au chef d'établissement de voir à quels moments dans l'année il faut rassembler les élèves en classe entière, afin de réexaminer la composition des groupes", a expliqué l'ancienne ministre la Justice, qui affirme "croire à l'autonomie des établissements" et "faire confiance aux équipes éducatives".

"Un recul", se réjouissent les syndicats

Ces groupes ne seront donc pas valables tout au long de l'année scolaire, et vont même changer de nom. Il s'agira de "groupes de besoin, en fonction de compétences à acquérir", a précisé Nicole Belloubet ce jeudi après-midi lors d'un déplacement dans un lycée parisien. Les élèves travailleront "en classes entières pour certaines séquences", dans "des temps déterminés de l'année".

En réintroduisant l'idée de "moments en classe entière", et en n'utilisant pas le terme de "groupes de niveau", la ministre d'Éducation nationale ne reprend pas totalement les mots de Gabriel Attal, qui, ces derniers mois, avait annoncé la création de groupes de niveau à la rentrée 2024 en 6ᵉ et en 5ᵉ, et en septembre 2025 en 4ᵉ et 3ᵉ, l'une des mesures phares du "choc des savoirs".

Au grand désarroi des syndicats, qui saluent l'évolution. "Nous actons le fait que les groupes de niveau ne vont plus apparaître dans les textes", s'est réjoui Sophie Vénétitay, secrétaire générale du Snes-FSU, premier syndicat des collèges et lycées. "C'est donc un recul." "C'est un changement de braquet qu'il faut saluer", a renchéri Bruno Bobkiewicz, secrétaire général du SNPDEN-Unsa, premier syndicat des chefs d'établissements. "Les équipes vont pouvoir réfléchir localement."

Ces annonces interviennent alors que des mobilisations ont eu lieu ces dernières semaines contre les groupes de niveau, notamment en Seine-Saint-Denis. Plus de 3000 personnes ont défilé ce jeudi à Paris pour réclamer un plan d'urgence pour l'école dans ce département et l'abandon des groupes de niveau.