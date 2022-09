Élèves transgenres : les prénoms d'usage validés par le Conseil d'État

Plus précisément, la circulaire "pour une meilleure prise en compte des questions relatives à l'identité de genre en milieu scolaire" appelait notamment "à ce que le prénom choisi par l'élève soit utilisé par l'ensemble des membres de la communauté éducative et à ce qu'il soit substitué au prénom d'état civil de l'élève dans tous les documents relevant de l'organisation interne de l'établissement, y compris leurs espaces numériques". Un usage qui doit évidemment se faire "avec l'accord des représentants légaux" de l'enfant lorsqu'il est mineur.

Or, pour celui qui avait déposé cette requête, la consigne enfreignait la "loi du 6 fructidor an II". L'article 1 dispose qu'"aucun citoyen ne pourra porter de nom ni prénom, autres que ceux exprimés dans son acte de naissance" et l'article 4 de la même loi qu'il est "expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l'acte de naissance".