En augmentation, le nombre de candidats aux postes d'enseignants reste insuffisant

Au cours d'une interview donnée ce dimanche, le ministre de l'Éducation nationale a expliqué que le nombre de candidats qui se sont présentés aux concours enseignants sera cette année en légère hausse par rapport à l'an passé. Et ce alors que les inscriptions se sont clôturées vendredi. Pour autant, cette progression ne permet pas de résoudre les manques observés sur le terrain, Pap Ndiaye expliquant qu'il faudrait parvenir à susciter l'intérêt de davantage de candidats.

"On n'a pas encore les chiffres, mais on sera légèrement au-dessus de l'année dernière sans pour autant que cela suffise", a-t-il détaillé au micro de Radio J. Il faut d'ailleurs noter que face au manque de candidats, le ministère a pris la décision de prolonger la durée possible inscriptions dans le premier et le second degré (enseignement primaire et secondaire). Une rallonge de deux semaines par rapport au calendrier initial.