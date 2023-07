Éducation nationale : il y aura "un professeur devant chaque classe à la rentrée", promet Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a réaffirmé, lundi 24 juillet, qu'il y aurait "un professeur devant chaque classe" à la rentrée, grâce à "une série de petites révolutions", qui passent par la réforme de la formation et une meilleure rémunération. Le chef de l'État, en visite à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), s'exprimait simultanément sur TF1 et sur France 2, au cours des JT de 13H des deux chaînes.

Il a notamment mis en avant le "pacte enseignant", une promesse du candidat Macron en vue de son second mandat, lancé durant les "100 jours d'apaisement et d'action", qu'il avait décrétés après le passage douloureux de la réforme des retraites, et dont il dressait le bilan ce lundi. Un pacte qui prévoit le remplacement de professeurs absents par leurs collègues, en échange d'une meilleure rémunération, et suivant un principe de volontariat. Par ailleurs, l'Éducation nationale "continue à recruter" des contractuels pour assurer la rentrée, a-t-il assuré.