Éducation nationale : le recrutement de psychologues en hausse de 20%

Si l'enquête s'oriente pour l'heure "vers des troubles de nature psychiatrique" pour le suspect de 16 ans, Pap Ndiaye ne veut pas directement lier ces deux sujets. "La question de la santé scolaire est une question importante, mais je ne ferai pas de lien immédiat et direct entre la santé scolaire à Saint-Jean-de-Luz et ce qui s'est passé hier", a-t-il déclaré plus tôt dans la matinée au micro de France Bleu Pays de Savoie. "Mais bien entendu, la question de la situation psychiatrique générale de nos élèves est posée."