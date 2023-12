Maths, redoublement : quelles mesures pour "remettre de l'exigence" à l'école ?

Le ministre de l'Éducation a annoncé ce mardi une série de réformes pour "remettre de l'exigence" à l'école, au collège et au lycée. Dans la foulée des résultats de l'étude Pisa, qui pointe une baisse "historique" du niveau des élèves français en mathématiques, Gabriel Attal appelle à un "sursaut".

Les résultats ne sont pas bons. Alors que l'OCDE a publié ce mardi son étude internationale Pisa 2022, pointant en France une baisse "historique" du niveau des élèves en mathématiques, le ministre de l'Éducation Gabriel Attal a dévoilé son plan pour un "choc des savoirs", soit une série de réformes à l'école, au collège et au lycée.

Du changement dans le redoublement

C'était attendu. Estimant que "notre école a besoin d'une revitalisation pédagogique à la main des enseignants", le ministre annonce que les professeurs, et non les familles, "auront désormais le dernier mot s'agissant du redoublement", dans le premier degré (maternelle et élémentaire) comme dans le second degré (collège et lycée). Ils pourront aussi "recommander, voire prescrire" aux élèves des stages de réussite pendant les vacances scolaires "conditionnant leur passage dans la classe supérieure". Il avait récemment affirmé qu'il fallait "revoir" la "question du tabou du redoublement".

De nouveaux programmes en primaire

Parmi les autres mesures annoncées, Gabriel Attal veut notamment s'inspirer à l'école primaire de la méthode dite de Singapour, pays qui domine le classement Pisa, "en anticipant par exemple l’apprentissage des fractions et des nombres décimaux dès la classe de CE1". Globalement, "de nouveaux programmes s'appliqueront à l'école primaire, à commencer, dès septembre prochain, par les classes de la maternelle au CE2", avec comme principes "la simplification" et "la clarification", a-t-il précisé.

Des manuels scolaires labellisés

Les manuels scolaires du premier degré (école élémentaire) seront par ailleurs labellisés "pour mieux aider nos professeurs et les collectivités locales dans leurs choix", comme c’est le cas au Japon ou au Portugal. Le ministre indique ainsi que "l’État financera dorénavant des manuels scolaires en lecture et mathématiques des élèves de CP et de CE1". Les achats seront lancés pour la rentrée 2024.

Des groupes de niveaux au collège

Concernant le collège, des groupes de niveaux seront créés "à compter de la rentrée prochaine" en 6ᵉ et en 5ᵉ pour les enseignements de français et de mathématiques. Ces groupes "flexibles" et à la "dimension adaptée" seront mis en place pour les élèves de 4ᵉ et de 3ᵉ à la rentrée suivante en 2025. En parallèle, Gabriel Attal promet des "créations de postes" pour que les élèves les plus en difficulté ne soient pas plus d’une quinzaine dans leur groupe.

Un brevet réformé

Autre chantier important, le brevet sera réformé pour renforcer son "exigence" et son obtention "conditionnera l'accès direct au lycée". Les élèves qui ne l'obtiendront pas devront rejoindre une classe "prépa-lycée".

Une épreuve anticipée de maths en fin de première

Enfin, pour le lycée, le baccalauréat général et technologique, qui prévoit aujourd’hui une épreuve anticipée de français en fin de première, en comptera désormais une autre, "dédiée aux mathématiques et à la culture scientifique, pour l'ensemble de nos élèves à partir de l'année scolaire 2025-2026", annonce-t-il. Gabriel Attal appelle en effet à un "sursaut" pour les maths et "déplore une chute du niveau de nos élèves, une perte du goût pour cette matière" alors qu'elle est "absolument fondamentale".

L'IA à la rescousse des élèves de seconde

De plus, les 200 000 élèves de seconde disposeront dès le mois de février d’un outil d’intelligence artificielle, "MIA Seconde" (Modules interactifs adaptatifs) pour réviser dans deux matières clés : le français et les mathématiques. Ce logiciel, "construit avec des chercheurs et des enseignants et propriété du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse", sera gratuit et généralisé après cette première phase de test. Il devrait être ensuite généralisé à tous les élèves de seconde dès septembre 2025. Il s’agira d’un outil utilisé à la maison, fort de 20 000 exercices, avec la possibilité d’un contrôle à distance par les enseignants.