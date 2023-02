Quelles nouvelles missions pour les enseignants  contre la hausse de leur rémunération ?

Selon les propositions présentées ce mercredi, dans le second degré (collège et lycée), "un enseignant qui s'engage dans le pacte aura forcément une part de son temps de travail consacrée aux remplacements de courte durée", indique-t-on au ministère. Dans chaque établissement, "il y aura une analyse des besoins réalisée en fin d'année scolaire précédente", et chaque professeur se verra attribuer des missions.

Dans le premier degré (maternelle et élémentaire), une partie de ces nouvelles missions seront liées à la création, annoncée par le ministre, d'une heure de soutien en français ou en maths en classe de 6e qui sera assurée notamment par des professeurs des écoles.

Outre ces interventions au collège, d'autres missions pourront être liées à l'école inclusive, comme par exemple se porter "référent" d'un élève en situation de handicap sur plusieurs années de sa scolarité. Les enseignants pourraient aussi participer aux heures de remise à niveau pendant les vacances dans le cadre du dispositif "vacances apprenantes".