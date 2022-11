Éducation : "tassement" des résultats en français en CE1 et en 6e, "très probablement" à cause du Covid

À chaque rentrée depuis 2017, l'Éducation nationale dessine un état des lieux du niveau des élèves : elle évalue les compétences des classes de CP, de CE1 et de 6e en mathématiques et en français. L'an dernier, les résultats montraient que les retards constatés dans ces deux matières après le premier confinement de 2020 avaient été résorbés. Cette année, le ministère a publié, ce vendredi 25 novembre, les résultats de ces évaluations nationales, réalisées en septembre, qui révèlent un "tassement" des résultats en français en CE1 et 6e, lié à la crise sanitaire, et un creusement des inégalités en mathématiques à l'arrivée au collège.

"On constate un tassement des résultats en français en CE1 et en 6e, très probablement lié à la crise sanitaire, avec les mois de janvier et février 2022 très perturbés dans les écoles, avec des absences d'élèves et d'enseignants", a expliqué Edouard Geffray, directeur général de l'enseignement scolaire (Dgesco), lors d'une conférence de presse. Dans un communiqué, l'Éducation nationale reconnaît "des évolutions inégales selon les compétences évaluées et les niveaux", mais se félicite tout de même d'une "amélioration, sur plusieurs années, du niveau des élèves".