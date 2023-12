Uniforme à l'école : "l'expérimentation d'ampleur" promise par Gabriel Attal bientôt lancée

L'Éducation nationale va bientôt lancer une "expérimentation d'ampleur" sur l'uniforme à l'école. Plusieurs collectivités locales pourront tenter l'expérience, a confirmé ce mercredi le ministre Gabriel Attal. L'objectif ? Mesurer les conséquences sur le niveau des élèves, l'autorité à l'école, le harcèlement scolaire ou les questions de laïcité.

L'uniforme à l'école de retour dans le débat public. Le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal annoncera "d'ici les fêtes" une "expérimentation d'ampleur" sur le port de l'uniforme dans le cadre scolaire, a-t-il déclaré ce mercredi au micro de franceinfo. Diverses collectivités locales seront concernées afin de mesurer scientifiquement l'efficacité d'une telle mesure, a-t-il poursuivi.

Le débat sur la généralisation de l'uniforme se fera sur une base scientifique Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale

Car un tel dispositif, qui n'a jamais figuré dans le programme présidentiel d'Emmanuel Macron, ne convainc pas tout à fait le ministre. "Comme beaucoup de Français, je suis partagé sur la question de l'uniforme. [...] Je ne suis pas encore convaincu que c'est une solution qui permettrait de tout régler, et pas non plus convaincu, comme certains, qu'il ne faudrait pas en parler et l'essayer", a-t-il justifié. Mais au lendemain de ses annonces pour l'école, Gabriel Attal s'est dit "intéressé de voir ce qu'une expérimentation de grande ampleur donnerait comme résultats en matière de climat scolaire, en matière d'élévation du niveau de nos élèves" ou d'impact "sur l'autorité à l'école, le harcèlement scolaire, les questions de laïcité".

Gabriel Attal va donc annoncer dans les prochains jours cette expérimentation "avec un certain nombre d'établissements, dans des collectivités locales différentes qui expérimenteront l'uniforme dans notre pays à grande échelle". Il affirme avoir "travaillé avec les collectivités locales concernées pour que l'expérimentation puisse se faire sans reste à charge pour les familles".

L'ancien porte-parole du gouvernement a aussi promis "un vrai suivi de recherche pour mesurer l'efficacité". Avant une généralisation au niveau national ? "Si on voit que c'est efficace, nous pourrons avoir un vrai débat sur la généralisation de l'uniforme en France", a-t-il répondu. "Au moins, cela se fera sur une base scientifique."