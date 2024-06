Pour la première fois cette année, les lycéens de seconde doivent effectuer un stage obligatoire de deux semaines en entreprise. Mais à moins de quinze jours de l'échéance, entre un tiers et les trois quarts des élèves n'ont aucune piste, selon les syndicats. Qu'est-il prévu pour ceux qui n'auraient toujours rien décroché à temps ?

"Reconquérir" le mois de juin. Telle était la promesse de Gabriel Attal en annonçant l'instauration d'un stage de deux semaines pour les élèves de seconde, alors que jusqu'à présent, ces derniers entamaient, de fait, leurs vacances d'été dès début juin, les lycées étant mobilisés par le bac. Obligatoire pour les quelque 550.000 lycéens concernés cette année, ce dernier doit s'effectuer dans une entreprise, une association ou un service public, du 17 au 28 juin.

Si à moins de quinze jours de la date butoir, il est difficile de savoir exactement combien seront les élèves qui n'auront rien décroché à temps, le SNES-FSU estime que les trois quarts n'ont toujours à ce jour aucune piste. "Il semblerait que l'on ait moins d'un élève sur deux à avoir un stage", a de son côté indiqué Bruno Bobkiewicz, secrétaire général du SNPDEN-Unsa, premier syndicat des chefs d'établissements, lors d'un point presse fin mai. Pour Grégoire Ensel, président national de la Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE), "le grand gagnant de la reconquête du mois de juin, c'est Netflix : de nombreux lycéens vont rester chez eux à regarder les écrans".

"Je le fais chez ma tata"

Sur les réseaux sociaux, certains concernés ne cachent pas leur désespoir. "Une réponse formatée même pour deux semaines de stage de seconde ! Ils sont sérieux ?", écrit notamment l'un d'eux sur X, anciennement Twitter, avant de lâcher "quelle galère".

Un second abonde : "Moi aussi, je suis en seconde et pour trouver un stage de deux semaines, c'est vraiment galère, car franchement les maîtres de stage, je les comprends, c'est chiant un stagiaire pendant deux semaines, donc je le fais chez ma tata alors que j'ai postulé à plein d'endroits".

D'autres, toujours sans piste, se servent des réseaux sociaux pour jeter une bouteille à la mer. "Vous connaissez pas qlq qui prend en stage de seconde pendant deux semaines sur Lille dans le domaine de la mécanique ou électricité s'il vous plait ?".

Quand ce ne sont pas les lycéens eux-mêmes qui témoignent sur la Toile de la difficulté à trouver un stage, ce sont les parents qui le font. Et le constat est le même. "Je recherche désespérément un stage pour mes deux filles", écrit ainsi une mère de famille avant de détailler : "Numéro 2, en seconde, a deux semaines du 17 au 28 juin."

"Pour la petite histoire, mon fils, classe de seconde, n’ayant essuyé que des refus suite à ses candidatures, a demandé à faire un stage au CDI du lycée dans lequel enseigne son père. Refus. Motif : Les établissements d’enseignement ne sont pas des "espaces professionnels", témoigne une seconde. "Personne autour de moi ne trouve de stage de seconde pour ses enfants. Nous aurions tort de sous-estimer ce stress pour les élèves", lance encore un internaute, tandis qu'un autre renchérit. "Deux élèves de ma famille en seconde, aucun n'a trouvé de stage. Plus encore, un des deux a fait une demande dans des cabinets ministériels dont celui du premier ministre. Même pas une réponse négative. Les entreprises ne répondent pas."

D'autres regrettent que, dans ce contexte, ceux qui ont trouvé leur stage aient finalement dû faire appel à leur réseau, ou au cercle familial restreint. "Mon deuxième petit-fils en seconde technologie informatique fera son stage chez son père, dans le traitement de l'eau. Quand comprendra-t-on que ces stages ne servent à rien et qu'ils ne se font que par piston ?", lance notamment une grand-mère agacée.

C'est aussi l'avis de certains enseignants. "Il faut voir les stages bidons que mes élèves de seconde ont décroché", écrit l'un deux, évoquant un "stage à la boucherie du cousin", un "stage à la médiathèque du village" ou encore "un stage à la mairie", avant de conclure : "On est d'accord que tout ça, c'est du foutage de gueule, car les lycées vont fermer pour les exams..." Un autre redoute que "beaucoup expérimentent le stage de chômeur".

Parmi les enseignants critiques à l'égard de ce stage, figure aussi, Nathalie Arthaud, la tête de liste de Lutte ouvrière pour les élections européennes, mais aussi professeur d'économie. "Stage entreprise de seconde : une idée fumeuse de plus. Qui montre la déconnexion totale du gouvernement et d'Attal et plonge les élèves et les familles dans une nouvelle galère", écrit-elle sur X.

Comme toujours sur la Toile, d'autres préfèrent jouer la carte de l'ironie. "Les élèves de seconde qui n'ont toujours pas trouvé de stage pourront être recrutés comme agents de sécurité bénévoles pendant les Jeux olympiques", peut-on lire par exemple, ou encore : "Nous proposons des milliers de stages aux élèves de seconde sur le front ukrainien."

À noter toutefois que malgré les statistiques provisoires mises en avant par les syndicats, et les difficultés dont témoignent lycéens et parents sur la Toile, d'autres témoignages se révèlent moins pessimistes. "Bravo aux élèves du niveau seconde du lycée Guillaume le Conquérant : À ce jour 244 élèves sur les 286 du niveau seconde ont trouvé un stage, soit 85%", écrit un personnel encadrant de cet établissement normand.

"J'étais plutôt critique au sujet du site "Un jeune, une solution" mais finalement ma fille a eu une réponse positive ce matin pour son stage de seconde chez EDF! Je suis contente et soulagée! Ça va être une chouette expérience !", se réjouit une mère dont la fille a postulé via la plateforme gouvernementale.

Pour rappel, les élèves sans stage sont censés être accueillis dans leur établissement, mais le secrétaire général du SNPDEN-Unsa, Bruno Bobkiewicz, prévient : "On ne pourra pas accueillir à la fois les élèves qui passent le bac et des centaines d’élèves de seconde sans stage pendant deux semaines".

Pour rappel, les élèves de seconde pouvaient aussi s'inscrire cette année aux séjours de cohésion du Service national universel (SNU), qui accueilleront en juin "9622 jeunes", selon le ministère. "4710 sont placés en liste complémentaire", précise-t-il.