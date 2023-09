13.500 lycéens et 2000 étudiants toujours sans affectation, deux semaines après la rentrée ?

Une fois passé la rentrée, et ses polémiques, voici venu le temps du bilan. Et force est de constater que certains élèves n’ont toujours pas eu d’affectation et n’ont donc pas repris les cours à ce jour. D’après l’ancien candidat à la présidentielle Nicolas Dupont-Aignan, "13.500 lycéens et 2000 étudiants" seraient concernés "deux semaines après la rentrée".