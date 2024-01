Parent éléphant : en quoi consiste ce modèle d’éducation ?

Un parent éléphant associe la réussite à l’épanouissement émotionnel de son enfant. Le dialogue et l’entraide sont au cœur de son éducation. Ce modèle encourage l’enfant à exprimer sa sensibilité.

Après s’être intéressé au parent tigre, méduse, hélicoptère ou encore dauphin, nous consacrons cette analyse au modèle d’éducation parent éléphant. Il a un point commun avec le dauphin et la méduse : il place le bien-être de l’enfant avant tout. Ce terme a fait son apparition en 2014 dans la revue The Atlantic et a été inventé par la journaliste d’origine indienne Priyanka Sharma-Sindhar, domiciliée aux États-Unis. De quoi est inspiré ce modèle d’éducation, comment le reconnaît-on et quelles sont ses limites ?

Une éducation véritablement inspirée des éléphantes

Certains ont pu le constater dans les reportages animaliers ou bien au zoo, les éléphantes sont des mères très protectrices envers leur progéniture. Ce modèle d’éducation est donc tout droit inspiré des pachydermes, qui sont de profonds soutiens pour leurs enfants. Le parent éléphant préfère avoir un enfant heureux et stable émotionnellement qu’un petit qui réussit à l’école ou dans ses activités extra-scolaires. Les personnes qui pratiquent cette méthode éducative encouragent l’expression de la sensibilité chez leurs enfants. Un parent éléphant sera source de chaleur, de réconfort, d’empathie et d’encouragement envers sa progéniture. L’idée n’est pas de prendre des décisions à sa place et de le surprotéger, mais d’être un soutien de taille lorsqu’il traverse des épreuves difficiles.

À quoi reconnaît-on un parent éléphant ?

Un parent éléphant va placer le dialogue au cœur de son éducation. Il se montre à l’écoute et bienveillant, jamais dans le jugement ou dans le reproche. Son rôle n’est pas de mettre la pression à son enfant ou de l’encourager à être le meilleur dans tout ce qu’il entreprend, mais plutôt de lui apprendre à avoir confiance en lui et à s’épanouir émotionnellement. Un parent éléphant soutient son enfant dans toutes les épreuves de sa vie, lui rappelle combien il l’aime et qu’il est normal d’avoir parfois besoin d’aide.

Quelles sont les limites de cette méthode éducative ?

Si cette méthode éducative est plutôt basée sur un modèle sain et permet de construire un lien parent-enfant fort et résistant, elle trouve ses limites dans le fait que les enfants peuvent être en décalage avec la dure réalité de la vie. Protégés à outrance, ils peuvent vivre difficilement certaines épreuves ou manquer l’occasion d’apprendre de leurs erreurs.