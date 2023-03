Éducation à la sexualité à l'école : trois associations attaquent l'État en justice

L'objectif "n'est à l'évidence pas réalisé", avait admis en 2021 un rapport de l'Inspection générale de l’Éducation. 17% des 15-24 ans n'avoir jamais eu le moindre cours sur la question, et parmi les autres, seul un tiers dit avoir bénéficié des trois séances annuelles prévues, selon un récent sondage Ifop, commandé par les trois associations et réalisé auprès d'un millier de jeunes.

Or, la non-application de la loi n'est pas sans conséquence, selon les associations, qui mettent en avant l'augmentation de 33% des violences sexuelles entre 2020 et 2021. En outre, "depuis des années, on constate une dégradation des connaissances des jeunes sur le VIH", a souligné Florence Thune, directrice générale de Sidaction. Et pour "s'attaquer à la racine des inégalités et des violences de genre", il faut une éducation à la sexualité "dès le plus jeune âge", pour les associations.