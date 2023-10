"Un enseignant devant chaque classe", promettait le gouvernement pour la rentrée : objectif tenu ?

Alors, chaque cours prévu est-il réellement assuré ? Dès la mi-septembre, le ton était donné par les syndicats. Une vaste enquête du Snes-FSU, le syndicat des enseignants du second degré, révélait des pénuries dans près de la moitié des collèges et lycées généraux et technologiques. En date du 8 septembre, "il manquait au moins un professeur dans 48%" des établissements, selon un sondage réalisé sur un échantillon représentatif de 508 établissements. "La situation au 8 septembre montrait que la promesse n’était pas tenue et que la situation n’est pas complètement résolue", témoigne Sophie Vénétitay, secrétaire générale du Snes-FSU.

Le SNDPEN-Unsa, syndicat des personnels de direction, a interrogé les chefs d’établissements jusqu’au 13 septembre. Dans cette enquête, représentant 35% des collèges et lycées en France, un tiers des établissements (32%) ne déclarait aucun problème rencontré. Mais dans 27% des établissements, un enseignant manquait à l’appel et dans 41% des structures, plus d’un professeur était absent. Une situation similaire à la rentrée scolaire de 2022, selon le syndicat (33% des établissements ne manquaient d’aucun professeur, 26% d’un professeur et 41% de plus d’un professeur).