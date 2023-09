Un manuel scolaire de français fait-il la promotion de l'écriture inclusive ?

L'auteure de cette publication, dont on comprend rapidement qu'il s'agit d'une enseignante, livre en réponse aux personnes qui l'interpellent quelques éléments d'information. Quel est le manuel en question ? "Missions secondaire 1 chez CEC", et plus précisément la "page 169, si mon souvenir est bon", assure la professeure. De brèves recherches permettent de confirmer que la page photographiée est bien issue de cet ouvrage, dont la maison d'édition est située... au Québec.

L'enseignante, si elle est francophone, n'est pas pour autant française. Elle explique que ces éléments de cours se destinent aux adolescents scolarisés en "secondaire 1", l'équivalent québecois de la classe de 5ᵉ avec des élèves ayant "12/13 ans". Le message d'origine n'apportant pas ce genre de précisions, beaucoup d'internautes français réagissent en imaginant qu'il est fait promotion de l'écriture inclusive dans le système scolaire français.