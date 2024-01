Élevez-vous un "enfant d'intérieur" ?

Le terme "enfant d’intérieur" décrit un enfant qui passe le plus clair de son temps cloîtré à son domicile. C’est un phénomène bien plus fréquent en ville qu’à la campagne. La peur et la pression exercées par la société sur les parents ont certainement contribué à la multiplication des cas.

Le terme "enfant d’intérieur" est né en 2006 des géographes néerlandais Lia Karsten et Willem Van Vliet pour décrire un phénomène propre à notre génération. Les enfants d’intérieur ont déserté le domaine public pour se cloîtrer à domicile, où ils sont la plupart du temps bien mieux que dehors. Ce comportement n’est pas uniquement la résultante de "parents hélicoptères" ou encore tigres, habitués à surprotéger et à contrôler leur progéniture. Les enfants d’intérieur se complaisent au domicile familial, un cocon rassurant au sein duquel ils sont moins exposés aux événements plus ou moins dangereux de la vie extérieure.

Comment reconnaître un enfant d’intérieur ?

Un enfant d’intérieur préfèrera se connecter à sa console de jeu, ses applications ou encore à ses réseaux sociaux plutôt qu’au monde extérieur. Jouer dehors avec les copains et les copines l’emballe moins que de leur parler via son smartphone. Rester à la maison, c’est prendre moins de risques d’être critiqué, jugé ou mis en danger par autrui. De plus, un enfant d’intérieur peut aussi redouter d’être constamment surveillé par une figure parentale, de quoi l’encourager à plutôt rester dans sa chambre, dans laquelle il conserve une part d’intimité.

C’est un phénomène plus fréquent chez les adolescents, mais les plus jeunes peuvent également préférer s’amuser dans leur chambre ou dans le salon plutôt que de faire du sport ou voir d’autres enfants en extérieur.

L’enfant d’intérieur est à l’image du monde actuel : replié sur lui-même, à la recherche de réconfort, de sécurité. Pourtant, les conséquences de ce mode de vie peuvent être dangereuses pour sa santé psychologique, comme physique. Selon une expertise de l’Anses (2020), 49 % des jeunes de 11 à 17 ans présentent "un risque sanitaire très élevé, passant plus de quatre heures trente par jour devant un écran" et/ou effectuant "moins de vingt minutes d’activité physique par jour." Il est recommandé d’inciter ses enfants à sortir, humer l’air frais de l’extérieur, leur apprendre à s’amuser tout en étant prudent.

Parents angoissés, pression sociale : à qui la faute ?

Comme l’explique le sociologue français Clément Rivière dans son ouvrage "Leurs enfants dans la ville", le stress des parents et l’évolution du monde dans lequel on vit ne sont pas les deux seuls motifs justifiant l’explosion des cas d’enfants d’intérieur : "La présence d'enfants non accompagnés dans les espaces publics éveille la suspicion, les laisser jouer ou se déplacer sans surveillance étant progressivement devenu un marqueur de négligence, voire d'irresponsabilité parentale." Laisser trop de liberté à son enfant, avec tous les risques que cela implique, renvoie désormais l’image d’un parent laxiste, voire irresponsable. De ce fait, certains préfèrent se conformer à ce nouveau paradigme de la parentalité pour éviter les mauvaises critiques et, par la même occasion, garder un œil sur les activités de leur enfant.