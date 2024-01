Enfant hypersensible : comment le reconnaître et l’aider ?

Un enfant hautement sensible réagit fortement à des situations qui semblent banales. Les nourrissons identifiés comme Babi (bébés aux besoins intenses) sont souvent ultrasensibles. L’intensité de l’hypersensibilité d’un enfant peut diminuer ou augmenter avec le temps.

C’est un terme que l’on entend de plus en plus de la bouche des adultes, et pour cause, l’hypersensibilité concerne un Français sur trois. Il est important de rappeler qu’il ne s’agit pas d’une maladie mais plutôt d’un trait de caractère, d’une nature. Les enfants peuvent aussi faire preuve d’une sensibilité accrue, d’une grande susceptibilité, d’une forte empathie ou encore d’une imagination importante, une partie des signes associés à l’hypersensibilité. Elle peut résulter de plusieurs causes : l’environnement familial, un traumatisme, un caractère héréditaire ou bien une hygiène de vie pas forcément très saine. Comment savoir si son enfant est concerné ? Est-ce un trait de caractère qu’il est possible d’atténuer et comment l’aider à gérer ses émotions ?

Comment se manifeste l’hypersensibilité chez l’enfant ?

Plusieurs signes permettent d’identifier un enfant hypersensible. La plupart du temps, il sera très sensible aux bruits, aux odeurs, à la lumière ou encore aux textures. C’est une attitude que l’on peut observer dès la naissance d’un bébé. À ce propos, un pédiatre américain a parlé du concept de Babi (bébés aux besoins intenses) pour la première fois en 1980. Les nourrissons concernés sont très réactifs aux changements, manifestent beaucoup d’émotions et veulent constamment être rassurés par les bras de leurs parents. Les bébés identifiés comme Babi sont régulièrement hypersensibles.

Un enfant présentant ce trait de personnalité sera plutôt susceptible, ses réactions pourront paraître disproportionnées par rapport aux situations vécues. Il sera très observateur, mais aussi plus sensible à l’art, la nature ou la musique. Son vocabulaire peut également être plus fin et son imagination débordante. Un enfant ultra sensible prend difficilement une décision, par peur de se tromper. Il a tendance à s’effacer dans un groupe, ou au contraire, à vouloir être le centre de l’attention. Il profite aussi d’une capacité d’écoute, d’ouverture et de compréhension plus développée que la normale. Naturellement, un enfant hypersensible ne présentera pas tous ces signes, il peut s’agir seulement de quelques-uns.

Comment aider un enfant hypersensible à gérer ses émotions ?

Il est important d’avoir en tête que l’hypersensibilité peut avoir plusieurs degrés d’intensité au cours de la vie d’un enfant. Elle peut augmenter ou bien diminuer avec le temps s’il est bien accompagné. Pour l’aider à gérer ses émotions, il est important de l’encourager à décrire ce qu’il ressent, à déceler les éléments déclencheurs de crises afin de les éviter. Il n’a surtout pas besoin d’être pointé du doigt ou grondé, au contraire. Son empathie et son sens du détail peuvent être perçus comme de précieuses qualités. Un enfant hypersensible a besoin de moments où il se retrouve, veillez donc à lui demander comment rendre sa chambre rassurante à ses yeux. Il recherche aussi le calme, ainsi, évitez de l’emmener faire les courses ou le forcer à assister un repas animé après une journée d’école difficile. Étant donné qu’il n’aime ni les surprises ni être pris au dépourvu, essayez de le préparer en amont aux changements à venir.