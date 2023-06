Cette méthode va vous apprendre à écouter et à comprendre les pleurs de votre bébé !

La méthode Dunstan Baby Language vise à décrypter les pré-cris de son bébé. Passé un certain moment sans qu’il parvienne à capter votre attention, votre nourrisson risque de pousser des cris stridents et il ne sera plus vraiment possible de déceler la raison de son énervement. Pourtant, si votre bébé a faim ou soif, il parviendra à vous le faire savoir. En plus de faire des petits mouvements de succion avec sa bouche et de chercher votre doigt si vous lui caressez le visage, il émettra des sons avec la consonne "N", semblables à “Nèèèèh”. Vous pouvez d’ailleurs faire le test : c’est le bruit qui sortira naturellement de votre bouche si vous placez votre langue sur votre palais. Les cris avec ce son signifient donc que votre bout de chou a faim et gare à ne pas le contrarier trop longtemps !

Autre signe distinctif que son ventre crie famine avant les pleurs : il peut se mettre à sucer ses petits poings (moins appétissants que le bon lait de maman).