Enfant velcro : en quoi consiste ce trouble de l’attachement ?

Communément qualifié de "crampon" ou "pot de colle" l’enfant velcro supporte très mal la séparation avec ses parents. Plus qu’une phase naturelle de développement, il s’agit d’un véritable trouble de l’attachement. Au même titre que l’enfant sumo ou solo, le velcro n’est pas capable d’explorer le monde de manière sereine.

N’importe quelle jeune maman connaît cette phase où son enfant est constamment collé à elle. Généralement, la période crampon s’étend entre un et trois ans. Au cours de cette phase, le tout-petit se montre très fusionnel avec sa mère. Le jeune enfant recherche un sentiment de sécurité que certains événements comme un déménagement mal vécu peut amplifier. Cette période qui correspond à un besoin naturel n’a rien à voir avec un trouble de l’attachement. Comment faire la différence ?

Comment reconnaître un enfant velcro ?

L’Agence Française de l’Adoption représente l’enfant velcro comme très anxieux à l’idée que le parent s’absente un court instant. Il s’accroche désespérément à son père ou à sa mère et refuse de lâcher prise, ne serait-ce que cinq minutes.

Cela se manifeste par une perte de contrôle des émotions. Submergé par la peur d’un abandon, l’enfant velcro fait preuve d’une grande anxiété. Collé à l’adulte, il a besoin de proximité avec le père ou la mère et s’agrippe. Les séparations s’accompagnent parfois de crises de nerfs.

Enfant velcro : d’où vient ce trouble de l’attachement ?

Comme l’explique une des spécialistes du sujet, Yveline Exbrayat, psychologue et psychothérapeute, ce trouble survient chez les enfants ayant connu une rupture de lien avec une personne d’attachement sécurisant au cours des premières années de vie. La rupture de lien peut être provisoire (ex. : une hospitalisation) ou définitive (abandon, deuil). Quel que soit son caractère, elle perturbe fortement la construction de l’attachement chez le jeune individu.

Adopté ou non, un enfant a besoin d’établir un lien stable et sécurisant avec ses parents. C’est cet attachement qui permet à la jeune personne de mieux surmonter les épreuves de la vie.

Velcro, sumo et solo : les trois troubles de l’attachement

Même s’ils font partie des trois attachements insécurisants, il ne faut pas confondre l’enfant velcro avec le sumo ou le solo. On trouve une certaine ambivalence chez l’enfant sumo. Bien qu’intéressé par la relation avec l’adulte, il se révèle très craintif. Quand quelqu’un entre en relation avec lui, il le repousse. Parce que la proximité lui fait peur, le rejet s’accompagne souvent d’une grande colère et force opposition. L’impulsivité et la violence de cet enfant montrent à quel point il ne souhaite plus accorder sa confiance. De son côté, l’enfant solo est de type évitant. Dans son esprit, il est préférable de se débrouiller seul. Très autonome, il semble sans réelle émotion alors qu’il souffre intérieurement. Ce repli sur soi se manifeste par l’absence de recherche de proximité relationnelle.