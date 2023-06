Télévision, jeux vidéo, tablette… faut-il vraiment divertir son enfant avec les supports numériques ?

Il est important de prendre conscience de ces données le plus tôt possible puisque comme le révèle Jonathan Bernard, chargé de recherche à l'Inserm au centre de recherche en épidémiologie et statistiques, le temps passé devant les écrans augmente au fil des années. Ainsi, plus cette habitude est ancrée dans le mode de vie d’un enfant de façon précoce, plus elle est difficile à déconstruire : “De 2 ans à 3 ans et demi et de 3 ans et demi à 5 ans et demi, l'augmentation du temps d'écran des enfants avec l'âge est assez constante. Quelque soit l'origine de la famille ou le niveau d'études des parents, on voit que cette augmentation touche toutes les classes et elle est de même amplitude. Cela démontre que les habitudes d'écran se construisent très tôt, et ensuite, les enfants ont beaucoup de mal à sortir de cette trajectoire.”