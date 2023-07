Enfants : les 5 commandements pour une maison sécurisée et préparée aux accidents

Vous avez choisi votre table basse spécialement pour sa forme rectangulaire et son plateau en verre ? Il est tout à fait possible de la garder, cependant, pour la sécurité de bébé, il faudra la customiser de petits coussinets de protection sur les angles. On fait la même chose sur tous les meubles sur lesquels votre enfant est susceptible de se griffer ou de se cogner la tête. Pour en revenir à votre table basse revisitée, il est aussi conseillé d’enlever tous les objets cassants que votre enfant peut attraper et faire tomber.