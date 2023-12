Enfants : quels sont les prénoms trop lourds à porter ?

Il est impossible de ne pas penser à une chanson, une marque, une série TV, un film ou une personnalité publique à l’évocation de certains prénoms comme Émilie, Mégane, Dylan ou Clara. Pourtant charmants, certains prénoms deviennent pour les enfants qui les portent une source de souffrance. Afin de booster la confiance en soi, mieux vaut un prénom associé à une belle signification.

Jamais dû au hasard, le choix d’un prénom peut parfois provoquer un cataclysme dans une famille. Dans le film “Le Prénom” sorti en 2012, Patrick Bruel incarne un futur papa qui dévoile à ses proches le prénom de son fils à naître. Cela crée un véritable chaos lorsqu’il révèle que son fils s’appellera Adolph.

Même s’il s’agit d’un élément intime, un prénom représente une carte de visite. En France, il est possible de changer gratuitement de prénom. Plutôt simple, la démarche doit toutefois répondre à un intérêt légitime. Afin que votre requête soit acceptée, votre prénom doit être jugé ridicule ou vous porter préjudice.

Quels sont les prénoms les plus lourds à porter ?

Comme le soulignent l’Est Républicain ou le site du journal sudinfo.be, le prénom d’origine bretonne Tanguy se révèle particulièrement lourd à porter depuis la sortie du film éponyme en 2001. Réalisée par Étienne Chatiliez, cette comédie française a inspiré l’expression « faire son Tanguy ». Rentrée dans le langage courant, elle signifie habiter encore chez ses parents à la trentaine – une image peu valorisante.

Dans la même veine, le prénom Kevin a connu son heure de gloire avec le succès du film américain « Maman, j’ai raté l’avion ». Ceux qui le portent le jugent bien souvent trop populaire voire ringard. On retrouve le même écueil chez les Brandon ou Brenda dont les prénoms sont rattachés à la série Beverly Hills.

Si le prénom Emmanuelle renvoie inévitablement au film érotique éponyme, le prénom Peggy, lui, essuie de nombreux quolibets. Les Mégane, elles, reprochent à leur prénom de désigner un modèle de voiture de la marque Renault. Certains parents ont également puisé dans la téléréalité. Lourd à porter, le prénom Loana est lié à celui de la starlette déchue.

Dans un registre plus grave, certains prénoms n’échappent pas au poids de l’histoire, comme Adolf ou Vladimir. D’autres prénoms comme Grégory ou Maëlys évoquent des faits divers sordides.

L’héritage des prénoms, parfois lourd à porter

Jules, Marcel, Rose, Louison, Lucien… autant de prénoms anciens qui reviennent sur le devant de la scène. Influencés par cette tendance, les parents attribuent de plus en plus le prénom d’un aïeul décédé indique le psychanalyste François Bonifaix, spécialiste du prénom en France et auteur de l’ouvrage « Le Traumatisme du Prénom ».

Dans certaines familles, il s’agit d’une tradition. On donne à son enfant le prénom d’un proche disparu afin de lui rendre hommage. Certes, cela part d’un bon sentiment mais ce qui peut être apparenté à une gentille attention entraîne des conséquences. Porter le même prénom qu’un ancêtre n’est pas anodin.

Au-delà du risque de transmettre un prénom un peu vieillot, cela inscrit l’enfant dans une certaine lignée. Il peut ressentir une pression, comme s’il devait être à la hauteur de cet ancêtre. Dans son ouvrage « Aïe, mes aïeux ! » qui a donné naissance à la psychogénéalogie, la psychologue Anne Ancelin Schützenberger souligne que l’héritage par le prénom peut être traumatique.

La tendance des prénoms inventés

Dans l’air du temps, les prénoms inventés séduisent les parents en quête d’originalité. Fabriqués de toutes pièces, ils peuvent représenter pour ceux qui les portent une injonction à devenir uniques, différents, exceptionnels.

Souvent difficile à retenir ou écorché, le prénom sorti tout droit de l’imagination des parents risque de nuire à l’enfant. Clitorine est le prénom qui symbolise le plus cette envie d’échapper à la normalité. Moins problématiques à porter, certains prénoms inventés comme Maëllie, Kyliam ou Thélyo peuvent toutefois être difficiles à orthographier.