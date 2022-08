Classement de Shanghai : quatre universités françaises toujours dans le top 100

À la suite de cette publication, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche s'est félicité pour ces résultats dans un communiqué. "Le classement de l'université Paris-Saclay au rang de 16e université mondiale" permet à la France de "conserver pour la 3e année consécutive sa 3e place mondiale, sur la base du nombre d'établissements dans le Top 20", ajoute-t-il. Un classement qui "illustre le rayonnement scientifique français à l'international", selon la ministre Sylvie Retailleau, citée dans le communiqué.

Cette année, plus de 2500 établissements ont été examinés pour établir un classement des 1000 premiers. Établi à partir de six critères, le classement de Shanghai prend notamment en compte le nombre de Nobel et médailles Fields - considéré comme le Nobel des mathématiques - parmi les étudiants diplômés et professeurs, le nombre de chercheurs les plus cités dans leur discipline ou encore, le nombre de publications dans les revues Science et Nature.