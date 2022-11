Les dépenses consacrées aux étudiantes sont inférieures de 18% à celles allouées aux étudiants, selon une étude

Alors même que les femmes accèdent plus souvent à l’enseignement supérieur que les hommes - elles représentent 53% de l’ensemble des étudiants ou anciens étudiants -, les étudiantes sont largement sous-représentées dans les filières et disciplines qui bénéficient des ressources les plus élevées. Elles ne représentent ainsi que 34% des étudiants de grandes écoles et seulement 38% des instituts d'études technologiques (IUT) et des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE).